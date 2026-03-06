10:28
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Экономика

ГНС разъяснила механизм работы электронных счетов-фактур для маркетплейсов

Налоговая служба совместно с селлерами и представителями маркетплейсов провела успешную тестовую отправку товаров в Россию через Казахстан с применением новой формы электронного счета-фактуры (ЭСФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, данное нововведение направлено на создание благоприятных условий для электронной торговли и обеспечение бесперебойного экспорта из Кыргызстана.

Читайте по теме
Кыргызстанские селлеры могут свободно поставлять товары на маркетплейсы России

Важно отметить, что такая форма ЭСФ оформляется в электронном виде строго до фактического вывоза товара с территории республики. Этот документ служит исключительно для документального сопровождения перемещения груза, предназначенного для последующей реализации через маркетплейсы. Оформление данного счета-фактуры не признается фактом реализации товара и не влечет за собой возникновения налоговых обязательств на этапе вывоза.

Порядок оформления в системе ИС ЭСФ следующий: налогоплательщику необходимо войти в систему, перейти в специальный раздел «ЭСФ для маркетплейсов» и нажать кнопку «Добавить» в правом верхнем углу экрана. После этого заполняются все соответствующие поля согласно установленным правилам.

ГНС напоминает, что счета-фактуры данной категории не подлежат корректировке и не могут быть признаны недействительными. В связи с этим отправитель обязан заполнять все сведения достоверно и без ошибок, так как внесенные данные впоследствии невозможно будет изменить или отменить.

Накануне директор центра «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров сообщил, что кыргызстанские предприниматели теперь могут беспрепятственно поставлять продукцию легкой промышленности на российские маркетплейсы. По его словам, все существовавшие ранее ограничения и административные барьеры полностью устранены.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364782/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошел форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2023
Популярные новости
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
Рубль продолжает дешеветь, как и&nbsp;остальные валюты. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, как и остальные валюты. Курс валют на 3 марта
Кыргызстан столкнется с&nbsp;ощутимым ростом цен на&nbsp;продукты в&nbsp;2026 году Кыргызстан столкнется с ощутимым ростом цен на продукты в 2026 году
Блокировка Ормузского пролива. В&nbsp;КНР приказали приостановить экспорт бензина Блокировка Ормузского пролива. В КНР приказали приостановить экспорт бензина
Бизнес
Особые цены на&nbsp;особенные подарки: в&nbsp;офисах Beeline идет распродажа iPhone Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
6 марта, пятница
10:26
МВД не нашло причин для запрета фестиваля KOLFEST МВД не нашло причин для запрета фестиваля KOLFEST
10:22
В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
10:02
Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone
10:00
Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с начала 2026 года
09:57
Суд обязал администрацию Трампа вернуть импортерам более $130 миллиардов тарифов