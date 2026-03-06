ГНС разъяснила механизм работы электронных счетов-фактур для маркетплейсов

Налоговая служба совместно с селлерами и представителями маркетплейсов провела успешную тестовую отправку товаров в Россию через Казахстан с применением новой формы электронного счета-фактуры (ЭСФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, данное нововведение направлено на создание благоприятных условий для электронной торговли и обеспечение бесперебойного экспорта из Кыргызстана.

Читайте по теме Кыргызстанские селлеры могут свободно поставлять товары на маркетплейсы России

Важно отметить, что такая форма ЭСФ оформляется в электронном виде строго до фактического вывоза товара с территории республики. Этот документ служит исключительно для документального сопровождения перемещения груза, предназначенного для последующей реализации через маркетплейсы. Оформление данного счета-фактуры не признается фактом реализации товара и не влечет за собой возникновения налоговых обязательств на этапе вывоза.

Порядок оформления в системе ИС ЭСФ следующий: налогоплательщику необходимо войти в систему, перейти в специальный раздел «ЭСФ для маркетплейсов» и нажать кнопку «Добавить» в правом верхнем углу экрана. После этого заполняются все соответствующие поля согласно установленным правилам.

ГНС напоминает, что счета-фактуры данной категории не подлежат корректировке и не могут быть признаны недействительными. В связи с этим отправитель обязан заполнять все сведения достоверно и без ошибок, так как внесенные данные впоследствии невозможно будет изменить или отменить.

Накануне директор центра «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров сообщил, что кыргызстанские предприниматели теперь могут беспрепятственно поставлять продукцию легкой промышленности на российские маркетплейсы. По его словам, все существовавшие ранее ограничения и административные барьеры полностью устранены.