18:22
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Экономика

Рубль продолжает дешеветь, как и остальные валюты. Курс валют на 3 марта

Фото из интернета. Казахстанский тенге после падения вновь заметно подорожал

Все основные валюты подешеваели относительно сома. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4452 сома (снижение на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,4989 сома (падение на 0,73 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,87 сома, продажа — 102,86 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1335 сома (снижение на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,117 сома, продажа — 1,151 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1738 сома (падение на 1,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,156 сома, продажа — 0,1855 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7041 сома (снижение на 0,38 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.

  • Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364262/
просмотров: 12932
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 марта
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 февраля
Юань вновь обновил максимум, рубль и тенге в минусе. Курс валют на 27 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 февраля
Рубль обновил максимум года, юань ставит новый рекорд. Курс валют на 26 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 февраля
Юань обновил рекорд стоимости, рубль дешевеет. Курс валют на 25 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 февраля
Популярные новости
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
До&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов можно получить льготный кредит на&nbsp;стартап в&nbsp;Кыргызстане До 1 миллиона сомов можно получить льготный кредит на стартап в Кыргызстане
&laquo;Тянь-Шань Форель&raquo;: за&nbsp;отечественный корм обещают компенсации в&nbsp;двойном размере «Тянь-Шань Форель»: за отечественный корм обещают компенсации в двойном размере
Кыргызстан столкнется с&nbsp;ощутимым ростом цен на&nbsp;продукты в&nbsp;2026 году Кыргызстан столкнется с ощутимым ростом цен на продукты в 2026 году
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
3 марта, вторник
18:22
Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за уд...
18:13
Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей
18:03
Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
17:54
В мэрии Бишкека сменились заместители начальников районных администраций
17:36
С 4 марта возобновляется авиасообщение с Дубаем