Рубль продолжает дешеветь, как и остальные валюты. Курс валют на 3 марта

Все основные валюты подешеваели относительно сома. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4452 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,4989 сома (падение на 0,73 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,87 сома, продажа — 102,86 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1335 сома (снижение на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,117 сома, продажа — 1,151 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1738 сома (падение на 1,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,156 сома, продажа — 0,1855 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7041 сома (снижение на 0,38 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.
Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.