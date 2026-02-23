09:52
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Экономика

Тенге и рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на 23 февраля

Фото из интернета. После установления годовых максимумов по стоимости рубль и тенге начали ослаблять позиции по отношению к сому

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге снизились после периода роста. Доллар США и китайский юань остались на прежних отметках. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,8587 сома (снижение на 0,33 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,77 сома, продажа — 103,74 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1404 сома (снижение на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,128 сома, продажа — 1,156 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1769 сома (снижение на 1,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1582 сома, продажа — 0,1858 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,658 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,25 сома, продажа — 12,85 сома.

  • Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363071/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 февраля
Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 февраля
Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 февраля
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 февраля
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 февраля
Евро и юань подешевели, рубль стабилен. Курс валют на 16 февраля
Популярные новости
Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в&nbsp;Европе и&nbsp;Центральной Азии Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в Европе и Центральной Азии
Рубль и&nbsp;тенге подорожали и&nbsp;обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;февраля Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля
Разработка месторождения Тоголок: $2,3 миллиарда выручки и&nbsp;600 рабочих мест Разработка месторождения Тоголок: $2,3 миллиарда выручки и 600 рабочих мест
Рубль и&nbsp;тенге дорожают и&nbsp;обновили годовые максимумы. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;февраля Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
23 февраля, понедельник
09:50
В Мексике после убийства одного из главных наркобаронов начались беспорядки В Мексике после убийства одного из главных наркобаронов...
09:39
На место Кундузбека Сулайманова в Жогорку Кенеш может прийти экс-глава Генштаба
09:37
В США застрелили мужчину, который пытался попасть в резиденцию Дональда Трампа
09:24
Тенге и рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на 23 февраля
09:19
Экспорт зерна из Казахстана в Кыргызстан вырос в 1,7 раза