09:57
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Экономика

Юань и тенге обновили рекорды по стоимости к сому. Курс валют на 12 февраля

Официальные курсы евро, казахского тенге и китайского юаня вновь продемонстрировали рост. Российский рубль незначительно подешевел, а доллар США по-прежнему сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 104,2273 сома (рост на 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,38 сома, продажа — 104,36 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1318 сома (снижение на 0,009 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,121 сома, продажа — 1,155 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1783 сома (рост на 0,39 процента). Обновил максимум по стоимости к сому за последние два года. Тенге демонстрирует самое активное укрепление среди валют-партнеров на этой неделе.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1511 сома, продажа — 0,186 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6578 сома (рост на 0,06 процента). Третье подряд обновление исторического максимума по стоимости к сому.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.


  • Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361641/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 февраля
Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февраля
Юань обновил максимум, рубль немного подорожал. Курс валют на 10 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 февраля
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 февраля
Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на 6 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 февраля
Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на 5 февраля
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
Бизнес
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
12 февраля, четверг
09:49
В Кантe сотрудницу ломбарда подозревают в хищении 4 миллионов сомов В Кантe сотрудницу ломбарда подозревают в хищении 4 мил...
09:49
В Алматы двух российских блогеров арестовали на 15 суток: оскорбили девушек
09:48
До $5 миллиардов довести торговый оборот с Кыргызстаном предлагает Турция
09:46
На альтернативной дороге север — юг сошла лавина, участок закрыт
09:45
Кыргызстан и Узбекистан усиливают транзитный потенциал