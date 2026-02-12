Юань и тенге обновили рекорды по стоимости к сому. Курс валют на 12 февраля

Официальные курсы евро, казахского тенге и китайского юаня вновь продемонстрировали рост. Российский рубль незначительно подешевел, а доллар США по-прежнему сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 104,2273 сома (рост на 0,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,38 сома, продажа — 104,36 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1318 сома (снижение на 0,009 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,121 сома, продажа — 1,155 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1783 сома (рост на 0,39 процента). Обновил максимум по стоимости к сому за последние два года. Тенге демонстрирует самое активное укрепление среди валют-партнеров на этой неделе.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1511 сома, продажа — 0,186 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6578 сома (рост на 0,06 процента). Третье подряд обновление исторического максимума по стоимости к сому.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.
-
Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
-
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.