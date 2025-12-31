09:03
Экономика

В ЕАЭС продлили регистрацию медицинских изделий по национальным правилам

Страны Евразийского экономического союза подписали протокол о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Союза. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Документом продлен переходный период, касающийся регистрации медицинских изделий по национальным правилам.

Продление переходного периода, установленное протоколом, позволит государствам ЕАЭС оптимизировать систему регистрации для перехода на единую регистрацию медизделий по правилам союза.

«Протокол начинает временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения комиссией последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу», — проинформировали в ЕЭК.
