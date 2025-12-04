Предприятия Томской области РФ хотят сотрудничать с Кыргызстаном: кто приехал

Предприятия Томской области России хотят сотрудничать с Кыргызстаном. В региональной администрации сообщили, что запланированные мероприятия пройдут в Бишкеке и Иссык-Кульской области, ранее заключившей соглашение о сотрудничестве с Томской областью.

Фото Томской областной администрации

В составе делегации чиновники, представители Торгово-промышленной палаты Томской области, предприятий и организаций сфер сельского хозяйства, водоочистки и водоподготовки, производства металлоконструкций и металлоизделий, а также машиностроительного и медицинского профилей (компании «Ильма», «Аквелит», «Ватерком», «Луквис», ТПК «Сава», «Сибзерно», «Органикагро» и сельхозкооператив «Синий сад»).

«Программа визита включает встречи с руководством Иссык-Кульской области, в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных ассоциациях и исследовательских институтах. Помимо этого, для компаний будут организованы индивидуальные встречи и посещения по профилям деятельности», — пояснили в администрации.