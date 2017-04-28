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Происшествия

В России прохожие спасли мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры

Жители российского города Томска, которые стали очевидцами пожара в многоэтажке, спасли ребенка: они растянули импровизированный «куб жизни» из рекламного баннера и пледов и поймали девятилетнего мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным регионального управления МЧС, пожар произошел вечером в четверг в доме на Иркутском тракте.

«Нас, троих парней, подсадили на козырек магазинов, расположенных на первом этаже многоэтажки. С собой был рекламный баннер, но успел выбежать еще один парень и дал плед. Вчетвером мы его растянули. В последний момент еще женщина вылезла в окно и схватила плед. Только успели поднять, и мальчик спрыгнул, плед смягчил падение», — написал в социальной сети «ВКонтакте» один из участников спасательной операции Вадим Половкин.

Мальчик, 2008 года рождения, получил травмы средней степени тяжести, его отправили в больницу.

Общая площадь пожара составила 22,5 квадрата. Причины возгорания уточняются.

Мэр Томска Иван Кляйн предложил наградить спасших ребенка людей и присвоить им звание «Томич года», сообщили в пресс-службе администрации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50807/
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