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Власть

В Кыргызстане нет пророссийских, проамериканских или прокитайских политиков

У кыргызских политиков нет твердых убеждений — они меняют свои идеологические оценки как перчатки. Об этом руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил в интервью «Украина.ру».

Он отметил, что экс-президента республики Алмазбека Атамбаева «считали» пророссийским лидером, потому что он вел страну в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и «выдавил» американцев из центра транзитных перевозок в «Манасе». Но по факту он был «проатамбаевским» лидером, просто его интересы совпадали с российскими.

«В Кыргызстане нет ни пророссийских, ни проамериканских, ни прокитайских политиков. В республике 250 партий — это абсолютный рекорд на постсоветском пространстве, а может, и в мире. Исходя из материальных соображений, люди меняют свои идеологические оценки как перчатки», — заявил Андрей Грозин.

По его словам, любой политик должен считаться с массовыми настроениями в Кыргызстане, а массовые настроения связаны с пониманием того, что если разорвать отношения с Россией, то от поглощения Китаем закрыться республике будет нечем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168415/
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