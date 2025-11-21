09:44
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Экономика

Рубль и тенге продолжают дорожать, евро — дешеветь. Курс валют на 21 ноября

Фото из интернета. Падение евро ускоряется, он достиг минимальных значений с начала ноября

Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге — выросли, евро и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,66 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,7511 сома (снижение на 0,44 процента). Снижение продолжается четвертый день.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,29 сома, продажа — 101,28 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0852 сома (рост на 0,44 процента). Установлен очередной ноябрьский максимум. Лучший результат с июля.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,083 сома, продажа — 1,107 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1688 сома (рост на 0,3 процента). Месячный максимум вновь обновился, подтвердив тренд на укрепление казахстанской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1517 сома, продажа — 0,1723 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2883 сома (снижение на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.

  • Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351740/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 ноября
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме евро. Курс на 20 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 19 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара. Курс на 18 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 ноября
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 ноября
Сом продолжает дешеветь к основным валютам. Курс на 14 ноября
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Китай с&nbsp;1&nbsp;января 2026 года вводит жесткие ограничения на&nbsp;экспорт новых автомашин Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
21 ноября, пятница
09:38
Старые шины в детские площадки: в Токмоке начнут масштабную экопереработку Старые шины в детские площадки: в Токмоке начнут масшта...
09:29
Фильм «Кыргызстан — родина чемпионов» сняли по инициативе UFC Eurasia
09:24
Рубль и тенге продолжают дорожать, евро — дешеветь. Курс валют на 21 ноября
09:21
Мирный план США по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети
09:20
Детей не будут судить за мелкие проступки: в Кыргызстане вводят новую систему