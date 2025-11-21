Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге — выросли, евро и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,66 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,7511 сома (снижение на 0,44 процента). Снижение продолжается четвертый день.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,29 сома, продажа — 101,28 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0852 сома (рост на 0,44 процента). Установлен очередной ноябрьский максимум. Лучший результат с июля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,083 сома, продажа — 1,107 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1688 сома (рост на 0,3 процента). Месячный максимум вновь обновился, подтвердив тренд на укрепление казахстанской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1517 сома, продажа — 0,1723 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2883 сома (снижение на 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.
-
Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.