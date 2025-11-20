09:29
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме евро. Курс на 20 ноября

Фото из интернета. Доллар после минимального снижения вновь зафиксировался на отметке 85,46 сома

Официальные курсы доллара, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня — выросли, евро — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,0001 процента). Возврат к фиксированному уровню.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,67 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,1971 сома (снижение на 0,16 процента). Снижение продолжается четвертый день.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,22 сома, продажа — 101,21 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0804 сома (рост на 0,51 процента). Вновь начал дорожать.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,097 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (рост на 0,3 процента). Новый месячный максимум, подтверждающий тренд на укрепление казахстанской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1475 сома, продажа — 0,1743 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3 сома (рост на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.

  • Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
