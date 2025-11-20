Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме евро. Курс на 20 ноября

Официальные курсы доллара, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня — выросли, евро — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,0001 процента). Возврат к фиксированному уровню.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 101,1971 сома (снижение на 0,16 процента). Снижение продолжается четвертый день.

Российский рубль:

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (рост на 0,3 процента). Новый месячный максимум, подтверждающий тренд на укрепление казахстанской валюты.

Китайский юань:

Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).