Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 19 ноября

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4488 сома (снижение на 0,0001 процента). Первое минимальное изменение за месяц.

Евро:

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0749 сома (снижение на 0,32 процента). Тренд развернулся вниз после достижения месячного максимума.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1678 сома (рост на 0,66 процента). Новый месячный максимум, подтверждающий тренд на укрепление казахской валюты.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,2954 сома (снижение на 0,08 процента). Плавная коррекция продолжается. Юань теряет динамику после обновления годового максимума на прошлой неделе.

Шестую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).