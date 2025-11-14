Сом продолжает дешеветь к основным валютам. Курс на 14 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, доллара и казахского тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,6869 сома (рост на 0,44 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,08 сома, продажа — 102,08 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0799 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,074 сома, продажа — 1,103 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1667 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,145 сома, продажа — 0,1722 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3245 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,55 сома.
-
Шестую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.