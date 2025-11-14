09:40
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Экономика

Сом продолжает дешеветь к основным валютам. Курс на 14 ноября

Фото из интернета. После интервенции Нацбанка сом продолжил дешеветь

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, доллара и казахского тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,6869 сома (рост на 0,44 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,08 сома, продажа — 102,08 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0799 сома (рост на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,074 сома, продажа — 1,103 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1667 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,145 сома, продажа — 0,1722 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3245 сома (рост на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,55 сома.


  • Шестую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350866/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 ноября
Сом вновь подешевел ко всем основным валютам. Курс на 13 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 ноября
После интервенции Нацбанка сом немного подорожал. Курс валют на 12 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 ноября
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 ноября
Сом подешевел к рублю, тенге и евро. Курс валют на 10 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 7 ноября
Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане более 19&nbsp;тысяч человек установили самозапрет на&nbsp;получение кредитов В Кыргызстане более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов
Все майнинг-фермы в&nbsp;Кыргызстане отключили&nbsp;&mdash; Таалайбек Ибраев Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев
Более 40&nbsp;тонн форели из&nbsp;Кыргызстана пытались ввезти в&nbsp;Россию без документов Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;11&nbsp;ноября Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября
Бизнес
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
14 ноября, пятница
09:39
Налоговые изменения и цифровизацию обсудили бизнес и Алмамбет Шыкмаматов Налоговые изменения и цифровизацию обсудили бизнес и Ал...
09:35
В городе Ош ночные рейды: мэр жестко отчитал владельцев кафе и клубов
09:32
Садыр Жапаров утвердил новый штандарт главы государства
09:21
Сом продолжает дешеветь к основным валютам. Курс на 14 ноября
09:19
Ситуация вокруг Украины. США впервые подтвердили, что РФ требует сдачи Донбасса