Сом подорожал ко всем валютам, кроме тенге. Курс на 4 ноября

Фото из интернета. Курс доллара впервые изменился за последние 24 дня

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,449 сома (снижение на 0,001 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 100,6844 сома (снижение на 0,48 процента). Первое изменение за 12 дней.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,01 сома, продажа — 101,01 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0793 сома (снижение на 0,86 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,071 сома, продажа — 1,101 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1653 сома (рост на 0,36 процента). Новый максимум ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1433 сома, продажа — 0,1737 сома.

Китайский юань: