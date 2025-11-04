10:19
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Экономика

Сом подорожал ко всем валютам, кроме тенге. Курс на 4 ноября

Фото из интернета. Курс доллара впервые изменился за последние 24 дня

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,449 сома (снижение на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,6844 сома (снижение на 0,48 процента). Первое изменение за 12 дней.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,01 сома, продажа — 101,01 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0793 сома (снижение на 0,86 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,071 сома, продажа — 1,101 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1653 сома (рост на 0,36 процента). Новый максимум ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1433 сома, продажа — 0,1737 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2792 сома (снижение на 0,13 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,8 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349546/
просмотров: 325
