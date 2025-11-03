09:47
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Экономика

Сом подорожал ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 3 ноября

Фото из интернета. Российский рубль по-прежнему нестабилен — заметный рост сменяется периодами резкого падения и наоборот

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,1709 сома (снижение на 0,41 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,41 сома, продажа — 101,39 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0887 сома (снижение на 0,41 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,074 сома, продажа — 1,101 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1647 сома (снижение на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1458 сома, продажа — 0,1702 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2953 сома (снижение на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,65 сома.
