Сом подорожал ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 3 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,73 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,1709 сома (снижение на 0,41 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,41 сома, продажа — 101,39 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0887 сома (снижение на 0,41 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,074 сома, продажа — 1,101 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1647 сома (снижение на 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1458 сома, продажа — 0,1702 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2953 сома (снижение на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,65 сома.