Российский рубль, евро и юань подорожали к сому. Курс на 24 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,2216 сома (рост на 0,35 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,38 сома, продажа — 103,36 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,046 сома (рост на 0,27 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,038 сома, продажа — 1,067 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1604 сома (снижение на 0,5 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1409 сома, продажа — 0,1721 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2955 сома (рост на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,9 сома.
- Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
- Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.
- В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
- В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.