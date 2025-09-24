09:50
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Экономика

Российский рубль, евро и юань подорожали к сому. Курс на 24 сентября

Фото из интернета. Российский рубль после недели ослабления укрепился

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,67 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,2216 сома (рост на 0,35 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,38 сома, продажа — 103,36 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,046 сома (рост на 0,27 процента). 
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,038 сома, продажа — 1,067 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1604 сома (снижение на 0,5 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1409 сома, продажа — 0,1721 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2955 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,9 сома.


  • Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.
  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
  • В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344658/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 сентября
Рубль, тенге и юань подешевели, евро немного вырос. Курс на 23 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 сентября
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 сентября
Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 сентября
Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 сентября
Сом подешевел ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 17 сентября
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Минтранс заасфальтировал более 10&nbsp;километров горных дорог в&nbsp;Тюпском районе Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;сентября. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменились цены за неделю
Скоро зима. Антимонопольная служба не&nbsp;исключает повышения цен на&nbsp;уголь Скоро зима. Антимонопольная служба не исключает повышения цен на уголь
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
24 сентября, среда
09:49
В городе Ош на месте бывшей психбольницы могут построить новое медучреждение В городе Ош на месте бывшей психбольницы могут построит...
09:45
Мэр города Ош остался недоволен состоянием детсада «Жомок»
09:45
Трамп передумал и считает, что Украина должна вернуть себе все свои территории
09:33
Несмотря на запрет, чиновники проводят роскошные тои, возмущен депутат
09:24
Российский рубль, евро и юань подорожали к сому. Курс на 24 сентября