Центробанк Узбекистана отозвал лицензию у «Евразийского банка» в Ташкенте

Центральный банк Узбекистана принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у «Евразийского банка». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, решение связано с несоответствием размера уставного капитала минимальным требованиям, установленным законодательством, а также с невыполнением других норм, регулирующих деятельность банков.

В соответствии с законодательством принято решение о принудительной ликвидации кредитной организации и назначении ликвидационной комиссии.

Евразийский банк (Eurasian Bank) — казахстанский коммерческий банк, основанный в 1994 году. Головной офис находится в Алматы. «Дочка» этого банка прошла регистрацию в Узбекистане в январе 2024 года. Она планировала предоставлять авто- и POS-кредитование, а также в другие финансовые услуги, как в офлайн, так и в онлайн-каналах в стране.

По состоянию на 1 августа, капитал «Евразийского банка» составлял 104 миллиарда сумов, хотя с 1 января этот показатель должен быть минимум 500 миллиардов сумов.

По итогам января — сентября прошлого года чистый убыток составил 12,6 миллиарда сумов, а за первую половину 2025 года — 51,6 миллиарда сумов.

В пресс-службе Евразийского банка предоставили свой комментарий по ситуации. В банке заявили, что решение покинуть рынок соседней страны принято «задолго» до того, как это объявил узбекский регулятор.

Евразийский банк прекращает деятельность в Узбекистане, говорится в комментарии. «Это стало логическим завершением ранее принятого стратегического решения по концентрации ресурсов на развитии бизнеса в Казахстане. Прекращение инвестиций в узбекский банк было одобрено правлением и советом директоров задолго до официального уведомления со стороны регулятора», — заверили в банке.

Концентрация на казахстанском рынке «позволит банку реализовывать новые проекты и укреплять позиции в тех сегментах, где есть наибольший потенциал для клиентов и партнеров».
