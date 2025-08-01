В Казахстане впервые провели ремонт электросетей без отключения ЛЭП

В Казахстане впервые провели ремонт электросетей без отключения линии электропередачи. Энергетики страны научились проводить работы без отключения электричества.

Фото Павлодарской распределительной электросетевой компании

Первыми в республике эту технологию внедрили в Павлодарской распределительной электросетевой компании, входящей в структуру Центральноазиатской электроэнергетической корпорации.

Отмечается, что раньше для ремонта сетей 10 кВ нужно было отключать линию на 5–6 часов и предупреждать клиентов за три дня. Теперь ремонт проходит незаметно для клиентов.

Жители села Кенжеколь первыми оценили новую технологию. Электромонтеры временно перенесли провода, заменили металлическую траверсу на опоре, которая служит для удержания проводов. Все эти работы они провели без отключения света.

Отметим, что в Кыргызстане практически каждый день отключают подачу электричества в связи с проведением ремонтных работ. Энергетики анонсируют свои графики, которые публикуют СМИ.