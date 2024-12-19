В Кыргызстане построят два конвейера для экспорта угля в Узбекистан и Китай

В Кыргызстане решили вопрос о строительстве двух ленточных конвейеров для экспорта угля. Об этом на брифинге в Бишкеке рассказал министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, один из конвейеров будет располагаться в Кызыл-Кие, второй – в селе Токольдош. Эти проекты нацелены на расширение сотрудничества с Узбекистаном и Китаем.

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По данным на 1 ноября, компания «Кыргызкомур» добыла 660 тысяч тонн угля. На месторождениях задействовано около 120 единиц техники. До конца года планируется достичь объема добычи в 975 тысяч тонн.

В настоящее время у «Кыргызкомура» 19 лицензий на разработку месторождений, многие из которых реализуют с инвесторами. Основная деятельность сосредоточена в южных регионах страны на таких месторождениях, как Беш-Буркан, Сулюкта, 11-е поле и Тегене.