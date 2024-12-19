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Экономика

В Кыргызстане для борьбы с контрабандой яиц создали мобильную группу

Для борьбы с контрабандным ввозом куриных яиц Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности создало межведомственную мобильную группу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в состав мобильной группы вошли сотрудники МВД, таможни, Налоговой и Ветеринарной служб, представители Ассоциации птицеводов и Минводсельпрома.

Теперь в случае выявления контрабанды всю продукцию будут уничтожать в соответствии с законодательством страны.

В сентябре на КПП «Ак-Тилек» задержали контрабандный груз — 302,4 тысячи куриных яиц из Казахстана. На продукции отсутствовала маркировка, не соблюдались ветеринарно-санитарные требования при их перевозке. Всю партию тогда вернули отправителю.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314720/
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