В Кыргызстане для борьбы с контрабандой яиц создали мобильную группу

Для борьбы с контрабандным ввозом куриных яиц Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности создало межведомственную мобильную группу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечается, в состав мобильной группы вошли сотрудники МВД, таможни, Налоговой и Ветеринарной служб, представители Ассоциации птицеводов и Минводсельпрома.
Теперь в случае выявления контрабанды всю продукцию будут уничтожать в соответствии с законодательством страны.
В сентябре на КПП «Ак-Тилек» задержали контрабандный груз — 302,4 тысячи куриных яиц из Казахстана. На продукции отсутствовала маркировка, не соблюдались ветеринарно-санитарные требования при их перевозке. Всю партию тогда вернули отправителю.