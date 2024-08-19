Корейский банк прекращает долларовые переводы: как реагируют банки Кыргызстана

Корейский Kookmin Bank, один из ключевых корреспондентов для банков Кыргызстана, с сентября 2024 года прекращает осуществлять SWIFT-переводы в долларах для клиентов кыргызстанских финансовых учреждений.
Это привело к поиску альтернативных решений в банковской системе Кыргызстана, чтобы избежать сбоев в обслуживании клиентов и обеспечить бесперебойные международные расчеты. Редакция 24.kg узнала, какие альтернативные решения подготовили банки Кыргызстана.
MBANKВыпустил новый сервис, позволяющий отправлять деньги в 160 стран мира, обеспечивая клиентам альтернативный канал для международных переводов.
«Оптима Банк»Банк рассматривает различные варианты минимизации неудобств для клиентов и обеспечения стабильности обслуживания. Среди возможных решений — расширение партнерства с другими корреспондентскими банками.
«Элдик Банк»Сообщил, что переводы будут проводиться через другие банки-корреспонденты. Финансовое учреждение активно работает над установлением новых корреспондентских отношений для проведения трансграничных платежей.
«Демир Банк»Заявил, что у него есть три альтернативных банка-корреспондента для обработки входящих переводов в долларах США, и заверил, что обслуживание клиентов останется на прежнем уровне.
«Дос-Кредобанк»Продолжает работать по прежней схеме, но планирует оперативно сообщать о любых изменениях через социальные сети.
«Банк Азии»Отметил, что переход на новых корреспондентов может вызвать краткосрочные задержки, однако активно информирует клиентов о доступных альтернативах.
«Бакай Банк»Активно ищет новые решения и устанавливает связи с зарубежными банками, чтобы обеспечить непрерывность долларовых платежей.
«Халык банк Кыргызстан»Сообщил, что продолжит предоставлять услуги по SWIFT-платежам в полном объеме, обеспечивая стабильность международных расчетов.
KICBУстановил корреспондентские отношения с Citibank, что позволяет банку и его клиентам иметь прямой доступ к платежам в долларах США.
«Айыл Банк»В банке обещали представить информацию, но пока этого не сделали. Как только она будет получена, редакция готова опубликовать позицию финансового института.
«Финка Банк»Сообщил, что продолжит проводить платежи через «Халык Банк Казахстан» в штатном режиме.
«Компаньон банк»Пока не предоставил комментариев, так как выясняет ситуацию.
Позиция Национального банка КыргызстанаНациональный банк Кыргызстана заверил, что банковская система страны остается стабильной, несмотря на изменения, связанные с прекращением SWIFT-переводов в долларах через Kookmin Bank. Регулятор отметил, что коммерческие банки страны наладили корреспондентские отношения с более чем 20 зарубежными банками и усилили контроль за трансграничными операциями в условиях расширяющихся санкций.
Добавим, что KB Kookmin Bank образовался в 2000 году после слияния двух государственных банков. Он является одним из крупнейших финансовых учреждений в Южной Корее. В 1995 году его приватизировали, после этого он начал активно расширять свои активы, приобретая проблемные банки и компании в сферах кредитных карт, страхования и брокерских услуг. На сегодняшний день KB Kookmin Bank входит в четверку крупнейших банков Южной Кореи и занимает 60-е место в мире по величине активов.
Напомним, ранее СМИ писали, что за последние два года значительно увеличились денежные переводы между кыргызскими банками и Южной Кореей. Согласно их данным, объем средств, отправленных из Кыргызстана в Южную Корею в 2022 — 2023 годах, вырос в 11 раз по сравнению с предыдущими годами, а поступления из Южной Кореи увеличились в 4,5 раза.
Справка 24.kg
SWIFT — международная система денежных переводов, которая позволяет переводить деньги между банками разных стран. Наличие SWIFT-кода говорит о надежности банка и безопасности переводов за границу для физлиц и организаций.