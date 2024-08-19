Корейский банк прекращает долларовые переводы: как реагируют банки Кыргызстана

Корейский Kookmin Bank, один из ключевых корреспондентов для банков Кыргызстана, с сентября 2024 года прекращает осуществлять SWIFT-переводы в долларах для клиентов кыргызстанских финансовых учреждений.

Это привело к поиску альтернативных решений в банковской системе Кыргызстана, чтобы избежать сбоев в обслуживании клиентов и обеспечить бесперебойные международные расчеты. Редакция 24.kg узнала, какие альтернативные решения подготовили банки Кыргызстана.

MBANK

«Оптима Банк»

«Элдик Банк»

«Демир Банк»

«Дос-Кредобанк»

«Банк Азии»

«Бакай Банк»

«Халык банк Кыргызстан»

KICB

«Айыл Банк»

«Финка Банк»

«Компаньон банк»

Позиция Национального банка Кыргызстана

Выпустил новый сервис, позволяющий отправлять деньги в 160 стран мира, обеспечивая клиентам альтернативный канал для международных переводов.Банк рассматривает различные варианты минимизации неудобств для клиентов и обеспечения стабильности обслуживания. Среди возможных решений — расширение партнерства с другими корреспондентскими банками.Сообщил, что переводы будут проводиться через другие банки-корреспонденты. Финансовое учреждение активно работает над установлением новых корреспондентских отношений для проведения трансграничных платежей.Заявил, что у него есть три альтернативных банка-корреспондента для обработки входящих переводов в долларах США, и заверил, что обслуживание клиентов останется на прежнем уровне.Продолжает работать по прежней схеме, но планирует оперативно сообщать о любых изменениях через социальные сети.Отметил, что переход на новых корреспондентов может вызвать краткосрочные задержки, однако активно информирует клиентов о доступных альтернативах.Активно ищет новые решения и устанавливает связи с зарубежными банками, чтобы обеспечить непрерывность долларовых платежей.Сообщил, что продолжит предоставлять услуги по SWIFT-платежам в полном объеме, обеспечивая стабильность международных расчетов.Установил корреспондентские отношения с Citibank, что позволяет банку и его клиентам иметь прямой доступ к платежам в долларах США.В банке обещали представить информацию, но пока этого не сделали. Как только она будет получена, редакция готова опубликовать позицию финансового института.Сообщил, что продолжит проводить платежи через «Халык Банк Казахстан» в штатном режиме.Пока не предоставил комментариев, так как выясняет ситуацию.Национальный банк Кыргызстана заверил , что банковская система страны остается стабильной, несмотря на изменения, связанные с прекращением SWIFT-переводов в долларах через Kookmin Bank. Регулятор отметил, что коммерческие банки страны наладили корреспондентские отношения с более чем 20 зарубежными банками и усилили контроль за трансграничными операциями в условиях расширяющихся санкций.

Добавим, что KB Kookmin Bank образовался в 2000 году после слияния двух государственных банков. Он является одним из крупнейших финансовых учреждений в Южной Корее. В 1995 году его приватизировали, после этого он начал активно расширять свои активы, приобретая проблемные банки и компании в сферах кредитных карт, страхования и брокерских услуг. На сегодняшний день KB Kookmin Bank входит в четверку крупнейших банков Южной Кореи и занимает 60-е место в мире по величине активов.

Напомним, ранее СМИ писали, что за последние два года значительно увеличились денежные переводы между кыргызскими банками и Южной Кореей. Согласно их данным, объем средств, отправленных из Кыргызстана в Южную Корею в 2022 — 2023 годах, вырос в 11 раз по сравнению с предыдущими годами, а поступления из Южной Кореи увеличились в 4,5 раза.