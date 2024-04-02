В Кыргызстане снизился курс покупки доллара США

В Кыргызстане за последние сутки снизился курс покупки доллара США. Продают валюту банки по единому курсу.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 89,3-89,4 сома, продают по 89,87 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 89,4074 сома (снижение за сутки на 0,07 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 95,6-96 сомов, продают по 96,2-96,74 сома. Официальный курс составляет 96,4706 сома (рост на 0,04 процента).

Российский рубль по-прежнему остается дешевле сома. Его покупают по 0,95-0,96 сома, продают по 0,977-0,985 сома. Номинальный курс — 0,9667 сома (рост на 0,06 процента).

Казахский тенге остается относительно стабильным. Курс покупки составляет 0,13-0,14 сома, продажи — 0,205-0,21 сома при официальном курсе 0,2002 сома (рост на 0,05 процента).