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Экономика

Запрета на электроотопление в домах, где нет других источников тепла, не будет

Запрет на использование электроотопления не будет распространяться на дома, в которых нет других источников тепла. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алтынбек Рысбеков.

По его словам, в Кыргызстане есть многоэтажные дома, в которых есть только электрическое отопление. Они не подключены ни к центральному, ни к газовому отоплению. Их зимой не будут отключать.

«В прошлом году тоже был дефицит. Но для этих домов мы ограничений не вводили. В этом году будет то же самое. Поэтому беспокоиться не о чем. Когда мы говорим про ограничение по мощности в 5 киловатт, то оно не означает, что будут проблемы. Люди спокойно смогут пользоваться плитой, лампочками, стиральной машиной, холодильником одновременно», — сказал Алтынбек Рысбеков.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики планирует запретить электрическое отопление зимой. Это связано с дефицитом электроэнергии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274758/
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