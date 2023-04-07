Пансионат «Аэропорт Манас» передают в оперативное управление

Объявлен конкурс на передачу в оперативное управление (аутсорсинг) пансионата «Аэропорт Манас». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Передаются в управление трехэтажный корпус пансионата «Аэропорт Манас» на 155 мест, второй этаж в пятиэтажном корпусе «Асыл-Таш» на 72 места и столовая на территории пансионата на 80 посадочных мест.

Объекты передают на три месяца — с июня по август 2023 года. При этом оперативный управляющий должен будет сам набрать персонал на работу и нести все расходы. Но остается условие об обязательном размещении в пансионате сотрудников ОАО «МАМ».