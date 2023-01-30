Электронные накладные. Налоговики требуют порядка, бизнес воет от проблем

С 1 января 2023 года в Кыргызстане стало обязательным применение электронной товаро-транспортной накладной. Чиновники обещали, что это не принесет дополнительных расходов и проблем. Зато обеспечит прозрачность работы бизнеса.

На практике все вышло наоборот. Объективная реальность оказалась мало совместима с мечтами фискалов.

Проблемы начались с первых дней нового года. Ни поставщики, ни продавцы товаров не могли толком разобраться, как работает система. Труднее всего пришлось малому бизнесу. Предприниматели просят отложить введение ЭТТН или пересмотреть условия, но Налоговая служба категорически против.

Понятно, что ничего непонятно

Добросовестные предприниматели попробовали поработать в системе. Но оказалось, что в ней столько подводных камней и нюансов, что разобраться в ней не всегда удается даже опытным бухгалтерам.

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«Мало того, что пробиваешь ККМ, так еще теперь каждый вечер нужно вносить список проданных товаров в виртуальный склад. Когда принимаете «инновации», пожалуйста, убедитесь, что они технически будут работать», — возмущаются предприниматели.

Кроме того, с системой ЭТТН та же проблема, что и с остальными системами Налоговой службы. Они банально «виснут» от большого наплыва посетителей. В итоге поставщики не могут отгрузить товары в магазины.

Создается искусственный дефицит: товары вроде есть, но поставить их не могут.

Глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева отметила, что внедрение электронных товаро-транспортных накладных увеличило административную нагрузку на бизнес. Приходится нанимать несколько операторов, чтобы вносить данные в систему ЭТТН.

«Большая нагрузка на мелкий бизнес. Мы до сих пор не можем решить проблемы с базарами. Налоговая служба помогла зарегистрировать рынок «Дордой-фуд». Предприниматели оттуда записались в систему, а виртуальный склад не открыли. В итоге мы все равно не можем поставлять им продукты и товары первой необходимости. Идет большая административная нагрузка. Бухгалтерам приходится работать по 14-15 часов в день. Потому что сведения о перемещении товаров нужно вносить день в день», — рассказала Гульнара Ускенбаева.

А у налоговиков все хорошо

В самой Налоговой службе не согласны с бизнесом. Фискалы считают, что применение электронных накладных не приведет к дополнительным отчетам и расходам. В ведомстве отмечают, что для работы с ЭТТН не нужно приобретать новое оборудование или систему, дополнительно представлять налоговые отчеты, достаточно работать в «личном кабинете» на сайте Налоговой службы.

ЭТТН служит для прослеживаемости товаров и создает возможности для контроля налогоплательщиком своей деятельности. Государственная налоговая служба

Фискалы отмечают, что именно электронная накладная исключает риски лжепоставок товаров в адрес предпринимателей. Она создает условия для здоровой и честной конкуренции, препятствует ввозу контрабандных и контрафактных товаров.

«ЭТТН — это не первый проект для налогоплательщиков. Мы даем определенные сроки для перехода на эту систему. Как правило, при внедрении новых систем налогоплательщики присоединяются к концу срока либо по его истечении. Поэтому эффекта от продления сроков нет. Даже если дадим время, предприниматели бросят эту работу, будут ждать и после истечения срока будут требовать продления сроков. Мы привыкли к этому», — заявил начальник управления контроля по внедрению механизма прослеживаемости товаров и контрольно-кассовых машин Налоговой службы Азат Алманбетов.

Бизнес уйдет в тень

О масштабах проблемы говорит то, что против ЭТТН выступили сразу 26 (!) отечественных бизнес-ассоциаций. Предприниматели написали обращение в администрацию президента, кабинет министров и Жогорку Кенеш. В Кыргызстане подобные факты случаются крайне редко. Такое единодушие бизнес демонстрирует именно тогда, когда все варианты вести диалог с чиновниками исчерпаны.

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Предприниматели отмечают, что требование абсолютно для всех субъектов бизнеса применять в работе ЭТТН значительно увеличивает затраты. Особенно проблема затрагивает регионы, где просто нет потенциала по использованию электронных сервисов ГНС. Предприниматели вынуждены учитывать ежедневно сотни различных товаров, вводить номенклатурные коды для товаров, штрих-коды, указывать все транспортные средства, водителей, склады.

«Для этого необходимы дополнительные бухгалтеры, в то время как большинство мелких торговцев не имеют такой возможности. Проблема усугубляется тем, что многих товаров элементарно нет в базах данных, соответственно, их невозможно продавать», — говорится в обращении бизнеса.

Система ЭТТН не интегрирована с существующими системами по учету товаров, и предпринимателям приходится вести ручной учет, дублируя все продажи.

Из-за повышенной нагрузки по заполнению ЭТТН и невозможности учета всех товаров многие добросовестные поставщики и торговцы просто уходят в тень. По сути, им проще в случае чего заплатить штраф, чем воевать с очередной автоматизированной системой фискалов.

«Каким в идеале должно быть налоговое администрирование? Государство должно заинтересовать предпринимателей, сделать налоговое администрирование максимально простым. У нас же тотальный контроль не только со стороны ГНС, но и силовых структур», — отметил глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Бизнесмены отмечают, что из-за ЭТТН цены на товары первой необходимости вырастут. А о развитии отечественного производства товаров можно просто забыть.

Глава МДС подчеркнул, что силой предпринимателей не заставить работать открыто, нужны мотивация и стимулирование. Так же должно быть и с введением ЭТТН. Уклон на контроль всего и вся надо менять, переходить с практики пополнения бюджета всеми доступными средствами на стимулирование экономики.

«Внедрение электронных товаро-транспортных накладных — тема специфичная, и надо дать понять обществу в целом масштаб нововведения. Будем прорабатывать вопрос с Минэкономики, ГНС, Жогорку Кенешем. Нужно отменять введение ЭТТН или как минимум откладывать», — заключил Аскар Сыдыков.