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Экономика

В Кыргызстане хотят освободить от налогов использование зеленых технологий

Кыргызстанский бизнес-сектор совместно с экспертами предлагает утвердить перечень технологий, оборудования и его комплектующих, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективности, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте и экспорте. Об этом сообщает Зеленый альянс.

Идеи озвучены Министерству экономики и коммерции. Сейчас по Налоговому кодексу от уплаты НДС освобождается импорт 30 видов оборудования и его комплектующих, соответствующих требованиям энерго- и ресурсоэффективности. Кроме того, освобождаются от уплаты налога на имущество в размере 50 процентов здания, помещения и сооружения, отвечающие требованиям энерго- и ресурсоэффективности.

«Но теперь для следующего этапа в построении государственно-частного диалога необходимо принятие соответствующего постановления кабинета министров, которое позволит привести в действие принятые нововведения в Налоговом кодексе. Работа ведется в правильном направлении, и частный бизнес и мы хотим освободить от налогов зеленые технологий, которые обладают энерго- и ресурсоэффективными качествами. На данные технологии цены достаточно чувствительные, поэтому сейчас и ведется работа по освобождению от НДС. Нужно, чтобы инновации стали доступнее для населения, а цены, соответственно, станут ниже», — заключил заведующий отделом стратегического планирования Министерства экономики и коммерции Эрмек Ашыров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249788/
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