В ЕАЭС реализовано 25 проектов в импортозависимых отраслях

Евразийский межправительственный совет рассмотрел Доклад о совместных проектах по импортозамещению, осуществляемых государствами — членами ЕАЭС. Об этом сообщает промышленный блок Евразийской экономической комиссии.

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В докладе представлена информация о реализации в 2021-2022 годах 25 проектов на общую сумму более $20 миллиардов в импортозависимых отраслях. В том числе реализованы проекты в автомобильной, станкоинструментальной, электротехнической, химической, медицинской, целлюлозно-бумажной отраслях. Информация об этих проектах структурирована в карте индустриализации ЕАЭС.

По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, на сегодня карта индустриализации включает 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму более $270 миллиардов. Он отметил, что данные доклада могут быть учтены правительствами стран ЕАЭС при вовлечении в кооперационные цепочки производителей союза, господдержке тех или иных инвестпроектов, реализации международных проектов, локализации производств.

«Развивая кооперационные связи наших производителей, мы должны принимать во внимание их отраслевую специализацию, научно-технические и производственные возможности. Основополагающим фактором развития импортозамещения в союзе видится развитие научно-технической базы по импортозависимым направлениям», — говорится в сообщении.