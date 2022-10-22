09:07
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Экономика

В ЕАЭС реализовано 25 проектов в импортозависимых отраслях

Евразийский межправительственный совет рассмотрел Доклад о совместных проектах по импортозамещению, осуществляемых государствами — членами ЕАЭС. Об этом сообщает промышленный блок Евразийской экономической комиссии.

Читайте по теме
Как мировой кризис заставляет промышленность стран ЕАЭС перестраиваться

В докладе представлена информация о реализации в 2021-2022 годах 25 проектов на общую сумму более $20 миллиардов в импортозависимых отраслях. В том числе реализованы проекты в автомобильной, станкоинструментальной, электротехнической, химической, медицинской, целлюлозно-бумажной отраслях. Информация об этих проектах структурирована в карте индустриализации ЕАЭС.

По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, на сегодня карта индустриализации включает 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму более $270 миллиардов. Он отметил, что данные доклада могут быть учтены правительствами стран ЕАЭС при вовлечении в кооперационные цепочки производителей союза, господдержке тех или иных инвестпроектов, реализации международных проектов, локализации производств.

«Развивая кооперационные связи наших производителей, мы должны принимать во внимание их отраслевую специализацию, научно-технические и производственные возможности. Основополагающим фактором развития импортозамещения в союзе видится развитие научно-технической базы по импортозависимым направлениям», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248790/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
ЕАЭС разрабатывает новые механизмы льготного финансирования проектов
Как мировой кризис заставляет промышленность стран ЕАЭС перестраиваться
Кыргызстан обозначил свой потенциал в легкой промышленности ЕАЭС
Кыргызстан заинтересован в участии в проектах авиапромышленности ЕАЭС
Кыргызстан стал монополистом на текстильном рынке ЕАЭС
Популярные новости
Корпорация &laquo;Росатом&raquo; уже работает в&nbsp;Кыргызстане. Какие проекты реализует Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует
Какие государственные гарантии дает легализация активов Какие государственные гарантии дает легализация активов
Цифра дня.&nbsp;1,8 тысячи человек легализовали свое имущество Цифра дня. 1,8 тысячи человек легализовали свое имущество
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 февраля
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
22 февраля, четверг
09:01
Закон о НКО. Деление на политическую и неполитическую деятельность ошибочно Закон о НКО. Деление на политическую и неполитическую д...
08:46
За две недели в Кыргызстане немного подорожал бензин
08:26
«Игры будущего» в Казани. Садыр Жапаров пожелал победы команде Кыргызстана
08:11
Садыр Жапаров встретился с Рустамом Миннихановым: о чем говорили
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 февраля, среда
23:45
Сервис NotesGPT теперь позволит вести голосовые заметки и переводить их в текст
23:09
Мужчина шантажировал видеороликом и вымогал деньги у патрульных
22:41
Минцифры Кыргызстана полностью переходит на электронный формат
22:18
Активиста задержали на митинге. Суд постановил выплатить ему 40 тысяч сомов
22:00
Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить тротуары от машин