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Экономика

Кыргызстан заинтересован в участии в проектах авиапромышленности ЕАЭС

Кыргызстан выразил заинтересованность в участии в новых производственных цепочках в авиационной промышленности ЕАЭС. Об этом стало известно на встрече министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна и замглавы кабмина Акылбека Жапарова.

Артак Камалян рассказал о разработке плана мероприятий (дорожной карты) по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах — членах Евразийского экономического союза на 2021-2025 годы. В Кыргызстане сейчас действует несколько предприятий по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов коммерческого назначения.

«Комиссия обеспечит на своей площадке взаимодействие предприятий союза из авиационной и сопутствующих отраслей, заинтересованных в кооперации, в том числе в производстве беспилотников, а также подготовит единый перечень таких предприятий», — сказал он.

Рассмотрен вопрос обеспечения льготного финансирования евразийских кооперационных проектов. Артак Камалян подчеркнул особую значимость этой темы в условиях углубления интеграции в реальном секторе экономики, включая создание совместных предприятий и реализацию новых инфраструктурных проектов.

«Нехватка доступных финансовых ресурсов, а именно отсутствие льготной ставки кредитования предприятий ЕАЭС — одно из главных препятствий, с которым сталкивается наш бизнес. С этой проблемой предприниматели неоднократно обращались в ЕЭК. Поэтому в ближайшее время будут разработаны новые механизмы для льготного финансирования интеграционных проектов при содействии Евразийского банка развития», — отметил он.

Стороны обсудили вопрос проведения консультаций с представителями уполномоченных органов государств ЕАЭС, ЕЭК, частными логистическими компаниями и ассоциациями сторон, в том числе заинтересованными в строительстве оптово-распределительных центров.

Коснулись стороны и вопросов о формировании в союзе общих подходов по развитию академической мобильности и сотрудничестве вузов стран «пятерки». Новое и перспективное направление интеграционной повестки также прорабатывается блоком по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204509/
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