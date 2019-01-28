Кыргызстан стал монополистом на текстильном рынке ЕАЭС

Кыргызстан выступает монополистом текстильного производства на рынке Евразийского экономического союза. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

По ее словам, у Кыргызстана в 2017 году объем промышленного производства вырос на 11,5 процента. По итогам 2018-го показатель увеличился еще на пять процентов. Вступив в ЕАЭС, республика стала производить гораздо больше промышленной продукции.

Каждая страна ЕАЭС в той или иной сфере является монополистом на рынке Евразийского экономического союза. Татьяна Валовая

«В экспорте это не так заметно, но связка работает. Мы ведем переговоры с третьими странами, с тем же Китаем, который, когда понял, что окошко закрывают, имеется в виду границы Кыргызстана, начал открывать в КР разные предприятия, преимущественно швейной отрасли. И это плюс. Мне кажется, это шаг в правильном направлении», — подчеркнула Татьяна Валовая.