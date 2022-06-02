Официальный курс доллара в Кыргызстане остается на уровне в 79,5 сома

Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 3 июня. Вся валюта подешевела.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 79,5 сома (падение на 0,06 процента). В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 80,5-81 сому, продают по 81,5-82 сома.

Курс евро снизился на 0,37 процента — с 85,2552 до 84,9418 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,2572 сома. Это на 0,88 процента ниже сегодняшнего показателя.

Тенге подешевел на 1,92 процента — до 0,1837 сома.