В ЕАЭС утвердили сроки введения маркировки на упакованную воду

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел инициативное предложение России и решил поэтапно внедрять маркировку упакованной воды в странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Государства-члены самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории и не позднее чем за шесть месяцев уведомляют об этом ЕЭК. При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть введен ранее сроков, установленных в перечне товаров, подлежащих маркировке:

с 1 декабря 2021 года — для газированных и негазированных природных минеральных питьевых вод;

с 1 марта 2022 года — для прочих газированных и негазированных минеральных питьевых и других питьевых вод.

«Предлагаемые сроки обусловлены необходимостью поэтапного и комфортного перехода отрасли к введению обязательной маркировки. Взаимодействие национальных операторов стран-участниц в рамках трансграничной торговли осуществляется в порядке, предусмотренном базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС», — рассказали в ЕЭК.