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Экономика

В ЕАЭС утвердили сроки введения маркировки на упакованную воду

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел инициативное предложение России и решил поэтапно внедрять маркировку упакованной воды в странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Государства-члены самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории и не позднее чем за шесть месяцев уведомляют об этом ЕЭК. При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть введен ранее сроков, установленных в перечне товаров, подлежащих маркировке:

  • с 1 декабря 2021 года — для газированных и негазированных природных минеральных питьевых вод;
  • с 1 марта 2022 года — для прочих газированных и негазированных минеральных питьевых и других питьевых вод.

«Предлагаемые сроки обусловлены необходимостью поэтапного и комфортного перехода отрасли к введению обязательной маркировки. Взаимодействие национальных операторов стран-участниц в рамках трансграничной торговли осуществляется в порядке, предусмотренном базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС», — рассказали в ЕЭК.

Эксперимент по маркировке средствами идентификации упакованной воды проводился на территории России с 1 апреля 2020-го по 1 июня 2021-го. 1 июля этого года начался эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая упакованную воду, в Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212301/
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