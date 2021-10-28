10:40
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 октября

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211909/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 октября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 октября
Популярные новости
Ситуация с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo;. Суд отклонил ходатайство Кыргызстана о&nbsp;подаче апелляции Ситуация с «Кумтором». Суд отклонил ходатайство Кыргызстана о подаче апелляции
Максимальные цены на&nbsp;уголь установлены с&nbsp;учетом прибыли поставщиков Максимальные цены на уголь установлены с учетом прибыли поставщиков
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;25&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 октября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 октября
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
28 октября, четверг
10:35
В Чуйской области при пожаре погиб человек В Чуйской области при пожаре погиб человек
10:34
Вопреки мнению бизнеса. Депутаты во второй раз приняли закон о ЧС в экономике
10:33
В Кыргызстане могут повысить налоги на авто и имущество
10:24
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 октября
10:15
Вакцинация от COVID-19. Когда и где можно получить в Кыргызстане Pfizer