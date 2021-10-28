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Экономика

В ЕАЭС снизят пошлину на корма для рыбы лососевых пород

Коллегия Евразийской экономической комиссии снизила ставку ввозной таможенной пошлины на отдельные виды корма для рыбы с 5 до 3 процентов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Мера будет действовать до 31 декабря следующего года включительно. Решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные виды корма для рыбы вступает в силу со 2 января 2022-го.

«Решение направлено на увеличение объемов промышленного выращивания рыбы семейства лососевых в странах Евразийского экономического союза, а также на развитие производства продукции аквакультуры», — отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он также напомнил, что в соответствии с рекомендацией коллегии ЕЭК предложен для реализации комплекс мер по развитию сотрудничества в сфере аквакультуры, затрагивающий обновление материально-технической базы рыбоводных организаций, а также создание и развитие мощностей по производству специализированных кормов для рыбы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211856/
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