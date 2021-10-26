Максимальные цены на уголь установлены с учетом прибыли поставщиков

Максимальная розничная цена на отборный уголь в Бишкеке и Чуйской области составляет 5,8 сома за килограмм. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков.

По его словам, еще в апреле Госантимонополия определила оптово-отпускные цены для производителей. Это 20 субъектов, которые работают на Кавакском бассейне месторождения Кара-Кече. Цена составила от 1 тысячи 250 до 1 тысячи 330 сомов.

«Мы оставили на прошлогоднем уровне оптово-отпускные цены. Были предложения сделать цену в 2-2,5 тысячи сомов, но по итогам анализа ситуации мы не повысили цены. Они остаются на одном уровне последние три года. Кроме того, была установлена стоимость перевозки угля от Кара-Кече до Балыкчи. Она составляет — 2,9 сома за тонну/километр», — рассказал Кенешбай Тайлаков.

После введения госрегулирования по каждому региону установлен максимальный уровень цен на уголь. Были учтены оптовые цены производителей, транспортные расходы, затраты реализаторов и надбавки поставщиков.

«Мы не должны забывать, что любой предприниматель работает на прибыль. Нужно соблюсти баланс интересов. В Бишкеке максимальный уровень цены составляет 4,5 тысячи за тонну на угольной базе. В Чуйской области такая же цена. В Оше и Ошской области максимальная цена — 6 тысяч сомов, в Джалал-Абадской области — 6,5 тысячи сомов. В Акталинском и Джумгальском районах Нарынской области — 2,4-2,5 тысячи сомов. В Нарыне — 3,9 тысячи сомов предельная цена. В Иссык-Кульской области предельная цена установлена в 5 тысяч сомов. В Таласской области — 5,3 тысячи, Баткенской — 8,5 тысячи сомов. Это стоимость местного угля. Импортный дороже», — рассказал глава Госантимонополии.

Он также отметил, что в Баткенской области есть Сулюктинская шахта. Там затраты на добычу угля выше, чем в Кара-Кече.