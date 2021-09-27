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Экономика

Из-за жалоб ТСЖ в Бишкеке бизнес проверяют несколько раз

Если госорганы стараются не проводить какие-то проверки бизнеса, то на уровне местного самоуправления (мэрия Бишкека) на основании жалоб ТСЖ проводятся нескончаемые проверки всех возможных служб по несколько раз. На это пожаловались бизнесмены в Антикоррупционный деловой совет.

Обращения предпринимателей касались незаконных и неправомерных действий Налоговой службы, а также бюрократии в государственных органах. В заявлениях в адрес АДС бизнесмены указали на действия и бездействие органов милиции, прокуратуры и суда, а также судебные тяжбы, которые длятся годами. Интересно, что представители гражданского сектора жаловались на те же проблемы.

«Важно отметить, что во всех заявлениях бизнес указывает на недостаточно объективные расследования и вынесение необоснованных решений со стороны судебных органов Кыргызстана, а также на вынесение заведомо не правосудных решений», — рассказали в АДС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208451/
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