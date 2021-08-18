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Экономика

В ЕАЭС распределили квоты на мясную продукцию и молочную сыворотку на 2022 год

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении ряда видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2022-й. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

По прогнозу, в этом году ожидается превышение объемов потребления продукции над производством для мяса крупного рогатого скота в размере 237,4 тысячи тонн, свинины — 34,9 тысячи тонн, мяса птицы — 281,3 тысячи тонн, молочной сыворотки — 500 тонн.

Для Казахстана и России тарифные квоты на 2022-й установили в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Армении, Беларуси и Кыргызстана их определили в пределах разницы между производством и потреблением с учетом запрашиваемых сторонами объемов.

По мясу крупного рогатого скота квоты составят 5 тысяч тонн для Армении, 21 тысячу тонн — для Казахстана, 5 тысяч тонн — для Кыргызстана, 570 тысяч тонн — для России. Для свинины: 7,5 тысячи тонн — для Армении, 20 тысяч тонн — для Беларуси, 4,5 тысячи тонн — для Кыргызстана.

Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 44 тысячи тонн для Армении, 10,9 тысячи тонн — для Беларуси, 140 тысяч тонн — Казахстана, 58 тысяч тонн — для Кыргызстана, 364 тысячи тонн — для России.

Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Армении в объеме 500 тонн, для России — 15 тысяч тонн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204381/
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