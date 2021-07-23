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Экономика

В ЕАЭС можно будет использовать авансовые платежи для уплаты таможенных пошлин

1 августа 2021 года вступает в силу протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который был подписан главами государств ЕАЭС в октябре 2019-го. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Этим документом устанавливается возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Ранее использовать для их уплаты денежные средства, внесенные участником внешнеэкономической деятельности в виде авансового платежа, было невозможно.

«Это приводило к необходимости оформления плательщиками нескольких платежных поручений для уплаты каждого вида пошлин. Использование нового подхода позволит списывать с авансовых платежей все виды таможенных и иных платежей. Изменения позволят минимизировать финансовые и временные затраты участников внешнеэкономической деятельности и в целом упростят администрирование таможенными органами поступающих денежных средств», — рассказали в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201841/
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