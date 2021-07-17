Цифра дня. 935,9 миллиарда сомов составил оборот по электронным счетам-фактурам

За год оборот денежных средств по выписанным электронным счетам-фактурам (ЭСФ) сложился в сумме 935 миллиардов 941,1 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Отмечается, что регистрацию в информационной системе ЭСФ прошли 14 тысяч 77 налогоплательщиков. За год ими выписаны 6 миллионов 703,9 тысячи счетов-фактур.

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации применение ЭСФ является эффективной мерой по минимизации контактов населения с Налоговой службой и сокращению уровня теневой экономики. Благодаря системе ЭСФ в режиме реального времени выявляются попытки со стороны отдельных налогоплательщиков выставить счет-фактуры давно ликвидированным субъектам, лицам без учетной налоговой регистрации и другие схемы ухода от налогообложения», — говорится в сообщении.