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Экономика

За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов

Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь. За последние сутки он потерял в цене еще 20 тыйынов.

Сегодня коммерческие банки и обменные пункты столицы покупают доллар по 84-84,1 сома, а продают — по 84,4-84,5 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 84,5254 сома (падение — на 0,12 процента).

С начала недели доллар подешевел на 70 тыйынов.

Российский рубль при этом остается довольно стабильным. Его покупают по 1,155-1,162 сома, а продают — по 1,172-1,177 сома. Официальный курс составляет 1,1726 сома (рост — на 0,9 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197103/
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