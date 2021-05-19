Курс продажи доллара опустился до 84 сомов

В Кыргызстане продолжает дешеветь доллар. Курс его продажи уже опустился до 84 сомов.

Сегодня «американца» покупают по 83,5-83,7 сома, а продают по 83,9-84,1 сома. С начала недели он подешевел на 50 тыйынов.

Номинальный курс при этом установлен в 84,2499 сома (падение — на 0,05 процента).

Зато стабильными остаются курсы евро и российского рубля. Евро покупают по 101-101,5 сома, продают — по 102,6-103 сома. Официальный курс составляет 102,9365 сома (рост — на 0,52 процента).

Российский рубль покупают по 1,12-1,125 сома, продают — по 1,14-1,15 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 1,1432 сома (рост — на 0,16 процента).