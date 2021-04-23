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Экономика

В ЕАЭС введена ввозная пошлина на отдельные виды светодиодных ламп

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила 5-процентные ввозные таможенные пошлины в отношении отдельных видов светодиодных ламп (LED), применяемых для бытового, промышленного и уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Срок действия меры ограничен 31 декабря 2025 года. На комплектующие для производства светодиодных ламп установлены ввозные таможенные пошлины в размере 5-14 процентов, а в отношении готовых изделий применяется нулевая ставка. Поэтому в ЕЭК уверены, что предлагаемая мера также позволит соблюсти принцип эскалации Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

«Решение направлено на повышение доли отечественных товаров на внутреннем рынке и импортозамещение, а также повышение конкурентоспособности предприятий Евразийского экономического союза, занимающихся выпуском светодиодных ламп», — отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Принятие этого решения согласуется с задачей по созданию евразийской светодиодной технологической платформы. Среди целей этой платформы — привлечение передовых технологий в области светодиодной техники и создание высококачественной долговечной светодиодной продукции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/191181/
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