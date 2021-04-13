09:40
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Экономика

За месяц приток денежных переводов от мигрантов вырос на $25,6 миллиона

В феврале 2021 года мигранты перевели в Кыргызстан $177,1 миллиона, что на $25,6 миллиона больше, чем в январе. Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с февралем 2020-го показатель снизился на $2,3 миллиона. Всего за два месяца текущего года мигранты перевели в страну $328,6 миллиона. Это на $16 миллионов меньше, чем в прошлом году.

Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $319,8 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $2 миллиона, из США — $5 миллионов.

По итогам февраля 2021-го наблюдался и отток денежных средств — $41,9 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $40,4 миллиона. За два месяца отток оценивается в $74,5 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе-феврале этого года в Кыргызстан составил $254,1 миллиона.

По итогам 2020-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 377,16 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $488,23 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 888,93 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/189839/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Денежные переводы. Как не стать жертвой мошенников и не лишиться денег
За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился на $65,5 миллиона
В 2020 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,3 миллиарда
За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился на $40 миллионов
За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился на $40 миллионов
Почты России и Кыргызстана запустили новую услугу обмена денежными переводами
За месяц приток денежных переводов от мигрантов вырос на $28,8 миллиона
За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился на $10,6 миллиона
За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился почти на 11 процентов
Выборы-2020. Движение средств избирательных фондов партий: сколько израсходовано
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;10&nbsp;апреля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 10 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Дорожает все. За&nbsp;полгода в&nbsp;Кыргызстане выросли цены почти на&nbsp;все продукты Дорожает все. За полгода в Кыргызстане выросли цены почти на все продукты
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;9&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
Бизнес
Как найти детей с&nbsp;помощью любого телефона? Расскажите друзьям и&nbsp;знакомым Как найти детей с помощью любого телефона? Расскажите друзьям и знакомым
Пополнил кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;выиграл автомобиль! Пополнил кошелек «О!Деньги» и выиграл автомобиль!
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
13 апреля, вторник
09:32
Смертельное ДТП на объездной. Адвокаты требуют провести техническую экспертизу Смертельное ДТП на объездной. Адвокаты требуют провести...
09:29
Протоколы об итогах голосования публикуются на сайте ЦИК после проверки
09:20
В отделениях почты предупреждают о задержках с выплатой пенсий
09:16
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан
09:12
За месяц приток денежных переводов от мигрантов вырос на $25,6 миллиона