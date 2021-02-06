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Экономика

В ЕАЭС разработают приложение, упрощающее трудовую миграцию

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития разработает до начала 2022 года специализированный мобильный сервис «Работа в ЕАЭС». Об этом в ходе форума Digital Almaty сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

По его словам, приложение «Работа в ЕАЭС» предназначено для устранения цифрового разрыва, создания условий комфортного пребывания в стране трудоустройства и укрепления интеграционных связей в рамках союза. При помощи приложения можно будет получить широкий спектр государственных и коммерческих услуг еще до въезда в страну трудоустройства: оформить необходимые для трудоустройства документы, найти и откликнуться на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу.

Платформа разрабатывается с учетом потребностей пользователей, а также необходимости удобства и простоты ее применения.

Напоминания, календари и электронные «помощники» существенно облегчат процесс работы с приложением.

«Цифровизация обеспечивает бесшовность процесса получения государственных, коммерческих и финансовых услуг трудовыми мигрантами на всем пространстве ЕАЭС. Это прорыв в обеспечении единого рынка труда и дальнейшей интеграции наших стран. К примеру, еще до приезда в страну будущий работник сможет встать на учет в органах пенсионного страхования и налоговых службах, найти и откликнуться на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу», — сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182512/
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