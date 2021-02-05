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Экономика

Сегодня в Алматы пройдет встреча премьер-министров стран ЕАЭС

Сегодня в Алматы (Казахстан) в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

В заседании будут участвовать главы правительств государств — членов ЕАЭС и наблюдатели при союзе — от Молдовы, Узбекистана и Кубы. Сегодня же состоится форум Almaty Digital Forum 2021.

«Главы правительств государств-членов рассмотрят подходы по совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, вопросы выполнения Казахстаном и Беларусью обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Речь идет о запрете вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из этих республик в государства союза», — говорится в сообщении.

Премьерам представят доклад ЕЭК о макроэкономической ситуации в государствах — членах союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств — членов ЕАЭС. Планируется утвердить порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах.

«В этот же день также состоится форум Almaty Digital Forum 2021. В пленарной сессии цифрового форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза и государств — наблюдателей при ЕАЭС, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В работе форума также планируется участие представителей ЕЭК», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182346/
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