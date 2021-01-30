14:41
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 30 января. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели только огурцы и лук. Подорожали — помидоры, морковь, груши, бананы, и яйца.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 23 января. Сколько денег семья тратит на еду

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 265 сомов — до 5 тысяч 136 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 866 сомов. К концу первого месяца 2021-го цена корзины превысила 5 тысяч сомов. По сравнению с данными на начало января 2020 года продукты подорожали на 800 сомов.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины являются хлеб, капуста и лук. Цена на первый остается практически без изменений второй год подряд.

За прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020 года — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта 2020 года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181637/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 23 января. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 16 января. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 9 января. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 2 января. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
Новогодняя корзина Бишкека на 26 декабря. Сколько семья потратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 19 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 12 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 5 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 28 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Популярные новости
Кыргызстан может обменять госдолг на&nbsp;программы по&nbsp;климату и&nbsp;экологии Кыргызстан может обменять госдолг на программы по климату и экологии
В&nbsp;Кыргызстане хотят построить железную дорогу от&nbsp;Кара-Кече до&nbsp;Балыкчи В Кыргызстане хотят построить железную дорогу от Кара-Кече до Балыкчи
Россия будет участвовать в&nbsp;инфраструктурных проектах в&nbsp;Кыргызстане Россия будет участвовать в инфраструктурных проектах в Кыргызстане
Transparency International: Борьба с&nbsp;коррупцией в&nbsp;Кыргызстане декларативна Transparency International: Борьба с коррупцией в Кыргызстане декларативна
Бизнес
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
30 января, суббота
14:30
Соцфонд хочет покупать на пенсионные накопления золотые слитки Соцфонд хочет покупать на пенсионные накопления золотые...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 30 января. Сколько денег семья тратит на еду
13:46
Эльвира Сурабалдиева и Николай Удовиченко обсудили вакцинацию против COVID-19
13:27
Индия попросила Кыргызстан пока не возобновлять офлайн-обучение в медвузах
13:06
Камчыбек Ташиев: Мое знакомство с Нургазы Анаркуловым не помешает расследованию