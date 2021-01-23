Продуктовая корзина Бишкека на 23 января. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели помидоры, яйца и растительное масло. Подорожали картофель, перец, лук, яблоки и сахар.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 35 сомов — до 4 тысяч 871 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 566 сомов. По сравнению с данными на начало января 2020-го продукты подорожали на 873,5 сома.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины являются хлеб, капуста и лук. Цена на первый остается практически без изменений второй год подряд. Овощи подешевели после того, как на прилавках появился урожай 2020-го, и с тех пор цена на них остается практически неизменной.

За прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020-го — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта прошлого года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов , мясо — 5 килограммов , картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов , фрукты и ягоды — 10 килограммов , сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров , растительное масло — 1 литр , яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов , чай — 200 граммов .

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.