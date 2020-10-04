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Экономика

За последнюю неделю сентября Нацбанк продал на валютном рынке $58,8 миллиона

Чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке, Национальный банк Кыргызстана в последнюю неделю трижды проводил интервенции. В итоге продали $58,8 миллиона.

Самую крупную интервенцию НБ КР провел 29 сентября. Тогда реализовали $27 миллионов 650 тысяч.

Всего в сентябре для поддержки сома Нацбанк выбросил на рынок $65,4 миллиона.

Отметим, что только после последней интервенции удалось немного снизить курс доллара. Он подешевел на 30 тыйынов. Но за последние двое суток отыграл позиции. Сегодня его снова покупают по 79,4-79,5 сома, а продают — по 79,7-79,8 сома. Официальный курс составляет 79,4881 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/167346/
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