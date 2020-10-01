Министр финансов призвала чиновников экономить

Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева призвала министерства и ведомства страны к максимальной экономии. Об этом она заявила накануне на заседании правительства.

По ее словам, деньги сейчас нужны каждому министерству и ведомству, но возможности бюджета ограничены. Поэтому попросила с пониманием подойти к данному вопросу и «максимально экономно жить по средствам».

«У нас нет просто другого выхода, как вы сами видите, быстро растут долги. Я еще раз хотела бы призвать вас к экономии и максимально эффективному расходованию средств», — обратилась к чиновникам Бактыгуль Жээнбаева.