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Экономика

Министр финансов призвала чиновников экономить

Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева призвала министерства и ведомства страны к максимальной экономии. Об этом она заявила накануне на заседании правительства.

По ее словам, деньги сейчас нужны каждому министерству и ведомству, но возможности бюджета ограничены. Поэтому попросила с пониманием подойти к данному вопросу и «максимально экономно жить по средствам».

«У нас нет просто другого выхода, как вы сами видите, быстро растут долги. Я еще раз хотела бы призвать вас к экономии и максимально эффективному расходованию средств», — обратилась к чиновникам Бактыгуль Жээнбаева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166990/
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