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Экономика

В ЕАЭС думают над созданием зоны свободной торговли с Монголией и Индонезией

Евразийский экономический союз изучит перспективы заключения соглашений о свободной торговле с Монголией и Индонезией. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, совет ЕЭК решил сформировать совместные исследовательские группы по изучению вопроса целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с Монголией и Индонезией. По мнению экспертов, торгово-экономические отношения с этими государствами обладают существенным нереализованным потенциалом.

Несмотря на относительно небольшой размер экономики Монголии, эту страну связывают с ЕАЭС исторически выстроенные связи. Будучи географическим соседом союза, Монголия реализует с его государствами-членами ряд крупных совместных инвестиционных проектов.

Обсуждаются проекты по развитию Улан-Баторской железной дороги, сотрудничеству в сферах гражданского авиастроения, электроэнергетики, недропользования, автоматизации государственного управления, строительства автодорог.

«Согласно оценкам ЕЭК, суммарно взаимная торговля может вырасти на $250 миллионов. Возможное увеличение поставок промышленной продукции в Монголию из стран ЕАЭС может сопровождаться в том числе ростом закупок экологически чистых сельскохозяйственных товаров из этого государства», — отмечают в комиссии.

В свою очередь Индонезия, занимая четвертое место в мире по численности населения, является крупнейшим по объему рынком среди государств АСЕАН. Экономика этого государства относится к аграрно-индустриальному типу и является одной из наиболее перспективных среди развивающихся стран. В целом взаимный интерес для партнерства ЕАЭС и Индонезии могут представлять поставки как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции.

Заключение соглашения о свободной торговле способно обеспечить рост торговли между Индонезией и ЕАЭС на $1,4 миллиарда.

Помимо потенциала развития торговли между странами, эксперты детально изучат текущее состояние торгово-экономических отношений в целом и дадут свои рекомендации по углублению экономического сотрудничества в рамках реализации проектов, представляющих взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165378/
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