Интервенция подействовала. Курс доллара немного снизился

После интервенции Национального банка ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Курс доллара немного снизился.

Сегодня американскую валюту покупают по 78,7-78,8 сома, а продают по 79,1-79,3 сома. За сутки она подешевела на 30 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 79,0828 сома (рост — на 0,45 процента).

А вот российский рубль немного подрос в цене. Сегодня его покупают по 1,035-1,045 сома, а продают — по 1,055-1,06 сома. Официальный курс составляет 1,0396 сома (рост — на 0,31 процента).