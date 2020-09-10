11:49
USD 79.08
EUR 93.03
RUB 1.04
Экономика

Интервенция подействовала. Курс доллара немного снизился

После интервенции Национального банка ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Курс доллара немного снизился.

Сегодня американскую валюту покупают по 78,7-78,8 сома, а продают по 79,1-79,3 сома. За сутки она подешевела на 30 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 79,0828 сома (рост — на 0,45 процента).

А вот российский рубль немного подрос в цене. Сегодня его покупают по 1,035-1,045 сома, а продают — по 1,055-1,06 сома. Официальный курс составляет 1,0396 сома (рост — на 0,31 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164680/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
За сутки доллар в Кыргызстане подорожал еще на 30 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 сентября
Доллар в Кыргызстане вновь дорожает и приблизился к 79 сомам
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
Популярные новости
Госдолг Кыргызстана. На&nbsp;каждого жителя приходится по&nbsp;$731 Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $731
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;5&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 сентября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;8&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 сентября
Доллар в&nbsp;Кыргызстане превысил отметку в&nbsp;79&nbsp;сомов Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 79 сомов
Бизнес
Учеба и&nbsp;общение в&nbsp;одном пакете: хранение файлов, анлим на&nbsp;соцсети и&nbsp;образование! Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!
Высокоскоростной интернет 4G&nbsp;LTE: о&nbsp;том, где расширены емкости и&nbsp;охват сети&nbsp;О! Высокоскоростной интернет 4G LTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!
Стартуй легко с&nbsp;сетью АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
Объявлены обладатели автомобилей в&nbsp;акции от&nbsp;Coca-Cola Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
10 сентября, четверг
11:45
Мирлан Амантуров: «Мекеним Кыргызстан» № 4 реализует нацпрограмму развития дорог! Мирлан Амантуров: «Мекеним Кыргызстан» № 4 реализует на...
11:40
Разбой в Канте. В угоне машин подозревается сын высокопоставленного чиновника
11:36
Максат Дамир уулу, «Республика»: Ипотека без взноса для медиков и учителей!
11:34
Интервенция подействовала. Курс доллара немного снизился
11:32
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,7 миллиона человек