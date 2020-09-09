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Экономика

Переговоры с Египтом о зоне свободной торговли с ЕАЭС продолжатся осенью

Четвертый раунд переговоров с Египтом по соглашению о свободной торговле может пройти осенью в Москве. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, состоялась встреча члена коллегии по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России Ихабом Насром. Стороны обменялись мнениями по текущей повестке экономических отношений и затронули статус переговорной работы над соглашением о свободной торговле.

По словам Андрея Слепнева, ранее стороны достигли существенного прогресса в процессе согласования проекта соглашения. В частности, достигнуты договоренности в области электронной торговли, таможенного сотрудничества и упрощения процедур, технических барьеров. В высокой степени согласованности находятся вопросы торговли товарами, а также санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер.

«Необходимо выходить на амбициозное соглашение, которое позволит бизнесу не только увеличить взаимную торговлю, но и расширить доступ на рынки третьих государств, в первую очередь Африки. Это касается и регуляторики, и тарифов», — подчеркнул член коллегии по торговле ЕЭК.

Для достижения этой цели Андрей Слепнев предложил возобновить полноценный процесс переговоров, прерванный в связи с пандемией. Ранее очередной раунд переговоров намечалось провести в Москве, соответствующая договоренность была достигнута с министром торговли и промышленности Египта Невин Гамеа.

В этой связи Ихаб Наср отметил, что в ближайшее время ожидается восстановление авиасообщения между Россией и Египтом, и обещал посодействовать тому, чтобы переговоры состоялись в очном формате. Договорились, что соответствующее приглашение будет направлено египетской стороне в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164497/
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